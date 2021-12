Martin van de Luisterlijn belt deze kerst met eenzame mensen

Geen contact met familie of vrienden is normaal al lastig, laat staan tijdens de feestdagen. Martin uit Den Bosch is vrijwilliger bij de Luisterlijn, een telefoondienst die mensen die het nodig hebben een luisterend oor biedt.

Deze kerst zit Martin samen met honderden andere vrijwilligers klaar voor eenzame mensen om toch nog iets van de kerst te maken. “Ik luister naar mensen zonder dat ik een mening, oordeel of verwijt heb”, vertelt Martin. “Ik doe het vooral omdat ik het leuk vind om naar mensen te luisteren en met mensen te praten. Een dienst tijdens de kerst heeft toch iets speciaals”, vindt hij. Warm gesprek

Martin hoort bij de Luisterlijn schrijnende verhalen aan. “Ik sprak een vrouw die al lang gescheiden is en moet leven van een klein inkomen. Haar drie kinderen willen geen contact meer met haar. Als je dat hoort, breekt je hart. Dan heb ik graag een warm gesprek, zodat ze haar hart kan luchten.” Hij krijgt veel voldoening van het vrijwilligerswerk. “Mensen zeggen na zo’n gesprek: ‘Het heeft er echt toe gedaan dat je er even voor me was’.” Zoek je contact met de Luisterlijn? 24 uur per dag zitten er vrijwilligers klaar: 088-0767000.