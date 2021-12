112 nieuws: man neergestoken in Breda • auto over de kop op de A59

0.15



In een huis aan de Staringstraat in Oss is de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag gaan kijken omdat er sprake was van onrust en geluidsoverlast. Toen agenten er binnen kwamen, vonden ze een man die niet meer aanspreekbaar was. Ook kregen agenten zelf last van prikkelende ogen. Voor hun eigen veiligheid moesten ze het huis weer uit.

Brandweer, ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen. Brandweerlieden hebben de man die niet meer aanspreekbaar was toen het huis uit gehaald. Volgens buurtbewoners zouden er twaalf arbeidsmigranten in het huis wonen. De traumahelikopter hoefde niet meer te landen, omdat eenmaal buiten de man weer bij kennis kwam.