Coronanieuws: 1835 nieuwe besmettingen in Brabant

10.41

Oud-coronaminister Bruno Bruins wilde alleen nog maar slapen, nadat hij vorig jaar tijdens een Kamerdebat over de coronacrisis onwel was geworden en achter het spreekgestoelte in elkaar zakte. Hij kijkt daarop terug in een interview met RTL Nieuws. Tijdens dat debat op 18 maart lag Bruins zwaar onder vuur. Veel Kamerleden waren ontevreden over de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg en vielen hem daarop aan.

"Nadat ik onderuit was gegaan, heb ik drie maanden geslapen. Rust, dat is het enige dat ik wilde", zegt Bruins.