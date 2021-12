Hugo speelt kerstman voor daklozen in Eindhoven

Mensen helpen, dat is de echte kerstgedachte. Hugo de Rooij van Stichting (Z)Onder Dak uit Eindhoven heeft dat maar wat goed begrepen. Hij zit niet aan het kerstdiner, maar loopt buiten rond om daklozen aan een maaltijd te helpen.

"Dit krijg je niet zo vaak", glundert een van hen. "Nou kan ik mooi gaan dineren. Zo heb ik toch een beetje een kerstdiner."

Een van de anderen legt uit: "Geweldig, ik ben hier heel dankbaar voor. Anders ben ik afhankelijk of anderen me iets geven. En zeker nu met de lockdown is dat moeilijk, alles is dicht en het is stil op straat."