Coronanieuws: boosterprik voor mensen die geboren zijn in 1974 of 1975

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

Redactie + ANP Geschreven door

De hoofdpunten: Mensen die zijn geboren in 1974 of 1975 mogen boosterprik halen

1835 nieuwe besmettingen

Opnieuw een kerst met beperkingen

Liveblog

12.00 Mensen die zijn geboren in 1974 of 1975 mogen boosterprik halen Mensen die in 1974 of 1975 zijn geboren mogen nu een boosterprik tegen het coronavirus halen. Zorgminister Hugo de Jonge twitterde zondag dat deze groep vanaf 11.00 uur online een afspraak kan maken. De boosterprik kan worden gehaald vanaf drie maanden na de laatste vaccinatie of drie maanden na herstel van corona. Dat was eerst zes maanden, maar gezien de snelle opmars van de omikronvariant is het boostermoment naar voren gehaald. Mensen kunnen niet kiezen welk vaccin ze krijgen: het wordt dat van Moderna of Pfizer, ongeacht de voorgaande vaccinaties.

11.00 Youp van 't Hek eert gesloten cultuursector met kerstgedicht Youp van 't Hek heeft ter gelegenheid van Kerstmis een speciaal gedicht opgenomen waarin hij de wederom gesloten cultuursector een hart onder de riem steekt. In het gedicht verbaast de 67-jarige cabaretier zich erover welke winkels als essentieel worden betiteld en dus open mogen zijn, terwijl de theaters geen gasten mogen ontvangen. Maar ook beklemtoont hij dat elke tunnel een einde kent en aan elke donkere periode ooit een einde komt.

04.00 België voert strengere coronamaatregelen in vanwege omikronvariant

België voert strengere coronamaatregelen in om de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Onder meer bioscopen, concertzalen en theaters moeten dicht. Winkelen mag nog maar met twee personen. De maatregelen blijven tot 28 januari van kracht. Berichtgeving bij belangwekkende ontwikkelingen.

03.30 Opnieuw een tweede kerstdag met beperkingen Ook deze tweede kerstdag is voor het tweede jaar mét coronabeperkingen. Formeel mogen per huis maximaal vier mensen te gast zijn, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is overigens voor de politie moeilijk te handhaven. De politie zei eerder al dat ze vooral optreedt tegen illegale feesten en excessen.