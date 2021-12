Coronanieuws: ook mensen uit 1976 en 1977 aan de beurt voor boosterprik

16.15

Mensen die in 1976 of 1977 zijn geboren mogen vanaf zondagmiddag een afspraak maken voor een boosterprik tegen het coronavirus. Dat twitterde zorgminister Hugo de Jonge. Daarmee zijn er zondag vier geboortejaren uitgenodigd op één dag, want 's ochtends tweette hij al dat 1974 en 1975 een afspraak konden inplannen.

Mensen die zijn geboren in 1976 of 1977 kunnen zondag vanaf 16.00 uur online een afspraak maken voor een oppepprik. De allereerste veertigers (mensen geboren in 1971) konden vanaf zaterdag een afspraak inplannen. Ook de jaargangen 1972 en 1973 werden die dag opgeroepen. Vrijdag konden ook drie nieuwe geboortejaren op één dag een prikafspraak maken, de dagen daarvoor werden er telkens één of twee jaargangen per dag opgeroepen.