Coronanieuws: ook tweede kerstdag voor tweede jaar met coronabeperkingen

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Boosterprik voor veertigers

1835 nieuwe besmettingen

Opnieuw een kerst met beperkingen

04.00 België voert strengere coronamaatregelen in vanwege omikronvariant

België voert strengere coronamaatregelen in om de verspreiding van de omikronvariant te vertragen. Onder meer bioscopen, concertzalen en theaters moeten dicht. Winkelen mag nog maar met twee personen. De maatregelen blijven tot 28 januari van kracht. Berichtgeving bij belangwekkende ontwikkelingen.

03.30 Opnieuw een tweede kerstdag met beperkingen Ook deze tweede kerstdag is voor het tweede jaar mét coronabeperkingen. Formeel mogen per huis maximaal vier mensen te gast zijn, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat is overigens voor de politie moeilijk te handhaven. De politie zei eerder al dat ze vooral optreedt tegen illegale feesten en excessen.