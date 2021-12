Dieren in ZooParc getrakteerd op kerstdiner

De capibara's weten niet wat ze meemaken.

Geen gourmetschotel, beef wellington of kerstkransjes, maar wel een gezond kerstdiner voor de dieren in ZooParc in Overloon. Ondanks de sluiting, zijn de dieren ook dit jaar getrakteerd op een kerstdiner.

De dieren vliegen niet meteen op het feestmaal af, is te zien op de beelden die het dierenpark van het uitdelen van de traktaties heeft gemaakt. “De tamandua's en tapirs kregen pakketjes waarin de kerstman verschillende lekkernijen had verstopt. Ook de capibara's en leeuwen werden verrast met lekkere cadeautjes”, laat ZooParc weten.