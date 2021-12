Rol voor Pardoes bij Eftelingconcert The Streamers

Naast Guus Meeuwis en Frank Lammers lijkt er nog een Brabantse ster zondagavond een rol bij het concert van The Streamers in de Efteling op te eisen. In een promofilmpje dat op Instagram is geplaatst, speelt Pardoes een belangrijke rol.

Dat ze optreden op tweede kerstdag betekent niet dat ze alleen kerstliedjes zingen, zo zegt de organisator van het concert. "Kerst speelt een grote rol, maar het is niet alleen een kerstshow. We gaan ook de hits doen die iedereen wil horen", zegt Machiel Hofman van Tribe Company.

Kaartjes moeten vooraf gekocht worden, maar zijn gratis. Je kunt echter ook kaartjes kopen waarbij je 5, 10, 25 of 50 euro in de fooienpot doet. Met dat geld wordt de livestream bekostigd en een deel gaat naar Unicef.

De Efelingmascotte tovert het Streamers-logo te voorschijn en is er helemaal klaar voor. Dat geldt ook voor de Nederlandse zangers en zangeressen die in een ander filmpje laten zien dat ze de kelen warm zingen in het attractiepark.

Guus Meeuwis, samen met Kraantje Pappie bandleider van de groep, beaamt dat "de kerstsfeer" er wel in zal zitten bij het livestreamoptreden vanuit de Winter Efteling. "Het is zoals bij de vorige drie concerten: voor iedereen zit er iets in wat ze mooi, leuk en fijn vinden. Dat is de mix die we met The Streamers hebben gecreëerd. Het is voor iedereen toegankelijk. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom het zo omarmd wordt."

De supergroep, ook bestaande uit onder anderen Maan, Nick & Simon, Suzan & Freek, Thomas Acda en Paul de Munnik, kwam afgelopen voorjaar bij elkaar toen liveconcerten vanwege corona niet mochten. Miljoenen mensen zagen de shows vanuit Carré, Paleis Noordeinde en De Kuip.

Hoewel het optreden in De Kuip in mei eigenlijk het laatste was, hebben The Streamers elkaar de afgelopen maanden toch veel gesproken en besloten ze nog een nieuw concert te geven.