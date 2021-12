Brand bij oud bedrijfspand in Roosendaal

Bij een oud bedrijfspand aan de Wouwseweg in Roosendaal heeft zondag aan het einde van de middag brand gewoed. De brandweer had de brand al snel onder controle.

Rond halfzes brak de brand uit in het gebouw. Iets na zes uur was deze onder controle. In het voormalige bedrijfspand zijn diverse spullen opgeslagen, maar niet duidelijk is precies wat. Het is ook nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.

Rook

De brand ging gepaard met heel wat rook. De veiligheidsregio riep op om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.