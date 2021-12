Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Inbraak in huis in Landhorst terwijl bewoonster boven op bed ligt

In een huis aan de De Quayweg in Landhorst is zondagavond ingebroken. De bewoonster lag boven op bed toen een inbreker via een raam aan de achterkant binnen wist te komen.

Rond negen uur vond de inbraak plaats. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De politie is in de buurt op zoek naar de inbreker.

Foto: Kevin Kanters/SQ Vision Mediaprodukties