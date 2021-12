Stans geeft daklozen samen met kringloopwinkel Emmaus een gratis warme jas

Eén van de vrijwilligers hangt een jas op (privéfoto).

Verspreid over Eindhoven hangen sinds tweede kerstdag aan palen en bomen warme tweedehands winterjassen met de tekst: heb je 't koud, neem mij mee. Het is een initiatief van de Eindhovense Stans Pruijmboom die via haar Facebookgroep al langer mensen helpt die in armoede leven.

Malini Witlox Geschreven door

"We wilden ook de daklozen helpen, nu het steeds kouder wordt", legt Stans uit. "Ik krijg continu donaties. Dit keer heeft kringloopwinkel Emmaus Eindhoven vijftig tweedehands jassen gedoneerd. We hoorden dat er een tekort aan kleding was onder daklozen en mensen met een laag inkomen." De jassen zijn zondag opgehangen in Eindhoven. "We zijn met drie auto's rond gaan rijden in het centrum en wijken zoals Woensel, Tongelre en Gestel. Zo wensen we de mensen letterlijk en figuurlijk een warm hart toe."

Stans hangt samen met haar kleindochter een jas op (privéfoto).

Verschillende bomen en lantaarnpalen werden voorzien van een jas. "We hebben ook geprobeerd jassen direct aan de daklozen te geven, maar we zagen er maar een paar. En soms vinden ze het ook niet fijn direct benaderd te worden", weet Stans.

"Ik ben er de hele dag mee bezig, maar doe het met liefde en plezier."

Het is de eerste keer dat ze op deze manier de daklozen helpt. "Wel help ik via Facebook honderden gezinnen die het moeilijk hebben aan eten. Ik krijg bijvoorbeeld brood van de bakker en groente van de markt. Ik ben er de hele dag mee bezig, maar doe het met liefde en plezier. Voor kerst had ik van de Aldi pallets met chocolade gekregen. Daar konden we alle bij ons aangemelde gezinnen van helpen. Er kwamen bijna driehonderd mensen aan de deur in een paar dagen tijd." Een deel van die gezinnen krijgt ook hulp van de Voedselbank. "Maar ook mensen die daar net niet voor in aanmerking komen, kunnen zich melden. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het net na een scheiding financieel moeilijk hebben."