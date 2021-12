Coronanieuws: 1742 nieuwe besmettingen in Brabant

08.09

Tijdens de jaarwisseling staat handhaving van de aangescherpte coronaregels en het vuurwerkverbod op de derde plaats in het lijstje van prioriteiten van de politie. Voorop staat het garanderen van de veiligheid van hulpverleners als brandweer en ambulancemedewerkers. Op de tweede plaats staat de veiligheid van burgers.

"In de derde plaats zullen we, daar waar het kan, optreden tegen excessieve overtredingen van de coronamaatregelen en het afsteken van vuurwerk. Dit is de richtlijn waarmee we onze mensen inzetten. We kunnen niet achter iedereen aan lopen en zullen keuzes maken", zegt politiechef Willem Woelders, die bij de Nationale Politie de jaarwisseling voorbereidt.

Een op de tien Nederlanders zou toch van plan zijn vuurwerk af te steken met oud en nieuw, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur. Woelders: "Er zullen altijd mensen zijn die zich niet aan de regels houden. De norm is helder. We kunnen niet achter elk bommetje aan wat er gegooid wordt. Maar als de openbare orde wordt verstoord en mensen gevaar lopen, dan lopen daders de kans te worden aangehouden of ze krijgen een boete."