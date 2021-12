Het kan de warmste oudjaarsdag ooit worden

De laatste paar dagen van het jaar worden extreem zacht. De temperaturen kunnen met oud en nieuw zelfs oplopen tot 15 graden. Als dit gebeurt, is de warmste oudjaarsdag ooit gemeten een feit.

“Het wordt droog en bewolkt op oudjaarsdag. Als we geluk hebben kunnen we nog een straaltje zon meepikken, maar die kans schat ik laag in”, zegt Weerplaza. Het huidige record voor de warmste 31 december staat op 13,7 graden. Die temperatuur werd gehaald in 2017. Dit jaar lijkt het record dus verbroken te worden.

Vanaf woensdag gaan de temperaturen stijgen. Het kwik zal die dag oplopen tot 13 graden. Deze lenteachtige temperaturen zetten door tot en met nieuwjaarsdag.

Het zachte weer wordt veroorzaakt door de wind die vanuit het zuiden komt. Die neemt warme lucht met zich mee, maar ook veel regen. Vooral woensdag en donderdag wordt veel neerslag verwacht. Tijdens de jaarwisseling blijft het droog. Daarna blijft het regenachtig.