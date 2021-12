Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brabantse Dakar-deelnemers vol goede moed op weg naar Jeddah

De Brabantse Dakar-deelnemers zijn vertrokken naar Saudi Arabië. 1 januari start daar de Dakar Rally 2022. Allemaal hebben ze er veel zin in, al heeft het ook dit jaar weer aardig wat voeten in aarde.

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door

Vooral voor reisleider Roel Engel van Racing Tours was het veel geregel. "Het is een vrij uitgebreide operatie. We hebben voor alle teams het logistieke deel van de reis geregeld. Denk daarbij aan alles behalve de techniek." Maandagmorgen vlogen er zo'n 250 Nederlandse deelnemers naar Saudi Arabië. Ongeveer de helft daarvan zijn Brabanders. Waaronder hen ook Janus van Kasteren. "We gaan gewoon gruwelijk hard rijden en dan zien we wel waar we eindigen."

"We zitten met het team al een week in quarantaine."

Terwijl Van Kasteren zijn verhaal doet, wordt hij onderbroken door Maurik van den Heuvel. "Het is alleen jammer dat hij niet van mij gaat winnen. Wij hebben een veel betere truck" , begint de coureur uit Boekel al de concurrentiestrijd. "Maar ik ben een betere coureur" , countert Van Kasteren vrij snel. Ook voor Michiel Becx gaat het spannend worden. Dat was het eigenlijk al de afgelopen weken. "We zitten met het team al een week in quarantaine. We wilden geen corona krijgen. Gelukkig is iedereen nu ook negatief getest."

"Het is vooral zanderig, zonder al te veel rotsen."