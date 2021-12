Vrouw gearresteerd omdat ze de hele avond zomaar 112 belt

Een 39-jarige vrouw uit Etten-Leur heeft zondagavond zo vaak naar 112 gebeld zonder noodzaak, dat ze is aangehouden. Ze kreeg eerst nog meerdere waarschuwingen van agenten, maar daar trok de vrouw zich niks van aan. Rond half elf 's avonds werd ze aangehouden.

De politie ging zondagavond om kwart over acht naar het huis van de vrouw, op verzoek van de meldkamer. Ze had namelijk naar het alarmnummer gebeld en na een hoop geschreeuw de verbinding weer verbroken.

Vloer bezaaid met bierblikken

De agenten gingen daar in gesprek met de vrouw. Ze zei dat er niets aan de hand was en vroeg of ze weg wilden gaan. Maar een half uur later belde de vrouw opnieuw meerdere keren naar 112. De politie ging er weer heen en zagen dat de voordeur openstond.

Eenmaal binnen zagen ze dat de vrouw op de bank lag en dat de vloer bezaaid was met lege bierblikken en stukken pizza. De agenten riepen naar haar dat ze nu echt moest stoppen met het bellen naar 112, anders zouden ze haar aanhouden. Daarop riep ze een aantal scheldwoorden terug.

De waarschuwingen hadden geen effect. Ze bleef daarna doorgaan met het bellen naar 112. Agenten hebben haar daarom gearresteerd.

Bellen zonder noodzaak is strafbaar

Het bellen van het alarmnummer zonder dat er noodzaak is, is namelijk strafbaar. In het ergste geval kan iemand daarvoor een celstraf krijgen van drie maanden of een flinke geldboete.