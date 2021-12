Shishalounge beschoten in Eindhoven, mogelijk ook explosief gevonden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Arno van der Linden/SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: SQ Vision. Foto: Arno van der Linden/SQ Vision. Volgende Vorige 1/5 Verdacht pakketje gevonden bij shishalounge in Eindhoven

De Tongelresestraat is maandagochtend afgezet, omdat een verdacht pakketje is gevonden bij shishalounge Club Number One. Daar zou mogelijk een explosief in zitten. Ook is er op het pand geschoten, meldt de politie. Omwonenden zijn uit voorzorg geëvacueerd.

De politie kreeg vanochtend een melding dat er gaten in het raam van de shishalounge zaten. Na een eerste onderzoek lijkt het erop dat het gaat om kogelgaten. Eenmaal bij de shishalounge, vonden de agenten ook een verdacht pakketje. "Het is niet uit te sluiten dat het om een explosief gaat", aldus de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse.

Foto: SQ Vision.

Omwonenden werden rond half elf uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Ze worden opgevangen bij Friture Thijsco. "Ik hoorde vannacht om drie uur een harde knal, ik dacht dat het vuurwerk was", zegt een van de buurtbewoners. Een andere bewoner vertelt dat ze na de knal iemand weg zag lopen. Ook zij dacht dat het ging om vuurwerk.

Foto: René van Hoof.