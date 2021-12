Moeder en zoon die in sloot belandden in ziekenhuis overleden

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Volgende Vorige 1/2 Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

De 77-jarige vrouw en haar 54-jarige zoon die zondagmorgen zwaargewond raakten bij een ongeluk in Oosterhout, zijn in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie maandagochtend. Ze waren met een auto in een sloot naast de Weststadweg terechtgekomen. Een voorbijganger redde hen uit het water en verleende eerste hulp.

De slachtoffers werden na het ongeluk met onderkoelingsverschijnselen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat de 77-jarige vrouw de auto bestuurde. Ze verloor de controle over de auto, die vervolgens over de kop sloeg en in het water belandde. Eerste hulp

Een 62-jarige man uit Made die langsreed haalde de vrouw en haar zoon uit het water en verleende eerste hulp. Ook een trauma-arts in vrije tijd stopte bij het ongeluk om hulp te verlenen. Al snel kwamen de politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter ter plaatse. De vrouw werd gereanimeerd. Daarna zijn de moeder en zoon naar het ziekenhuis gebracht. Daar zijn ze uiteindelijk overleden. Beelden van vlak na het ongeluk: