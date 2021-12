Gedoe over appartementen op monumentaal pand: 'Hier hoort geen etage op'

Aan het Korvelplein 208 in Tilburg staat sinds jaar en dag een gemeentelijk monument te schitteren. Binnenkort kan de aanblik weleens drastisch veranderen. Er is toestemming gegeven om appartementen te bouwen bovenop 'L'Echo des Montagnes', zoals het pand liefkozend genoemd wordt.

Als het aan Ad van Eijck, penningmeester van Heemkundekring Tilburg, wordt er helemaal niks gebouwd op het pand. Hij gaat namens de heemkundekring dan ook bezwaar maken: "We hebben in de stad ongeveer 100 beschermde gemeentelijke monumenten. Dit is daar één van. Daar hoort geen etage bovenop.”

Zondag fietste van Eijck nog even langs het gebouw, dat ondanks een lange geschiedenis nog goed intact is. Eén van de eerste openbare basisscholen zat erin en het was vanaf 1878 honderd jaar lang de thuisbasis voor het harmoniekorps L'Echo des Montagnes. Sindsdien wordt het pand zo genoemd.

Daarna was het gebouw tot 1918 bekend als Tramstation Korvel. Toen reed er nog een tram over het Korvelplein. Het gebouw heeft de laatste jaren een horeca en winkelbestemming gehad. Op dit moment wordt het gebruikt als wasserette.