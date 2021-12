Oplichter Roy op presenteerblaadje bij politie aangeleverd door gedupeerden

Een Brabantse meesteroplichter was nog geen maand op vrije voeten, toen hij weer toesloeg. Als 'dakdekker' wist Roy S. de 79-Hennie 850 euro te ontfutselen. Dat deed hij in Zoetermeer. S. gebruikte hiervoor de naam van een personeelslid van de gevangenis in Vught waar hij eerder vastzat.

"Ik heb zijn verblijfplaats, zijn volledige naam, eigenlijk alles doorgespeeld naar de politie. We hebben hem op een dienblad gepresenteerd", zegt de schoondochter van Hennie. De 79-jarige vrouw kreeg met Roy S. te maken toen hij opeens aanbelde. Hij zag een beschadiging op het dak en bood aan deze te repareren. "Hij was heel aardig, heel beleefd, sympathiek ook wel", vertelt Hennie.

S. belde meteen met een groothandel en vroeg daarna 840 euro aan materiaalkosten. "Hij schreef allerlei bedragen op een briefje en ik moest het meteen voorschieten. Ik had 850 euro liggen, omdat ik aan het sparen was voor de kinderen en de kleinkinderen voor de verjaardagen en kerst."

Dat leverde veel details, op zoals zijn volledige naam en verblijfplaats. Dat speelde Nancy door naar de politie maar die komt niet in actie.

Nancy ontdekt ook dat S. zich sinds 2010 bezighoudt met oplichting. In 2018 kreeg hier hiervoor 2,5 jaar cel. In 2015 besteedde het televisieprogramma Opgelicht?! aandacht aan Roy S.. Toen was hij actief onder de naam Richard Verbeek.

John, die werkt in de gevangenis in Vught, kwam via Facebook met Nancy in contact. "Ik hoorde via via dat S. mijn naam had gebruikt om mensen op te lichten. Daar schrok ik van." Hij deed aangifte van identiteitsfraude bij de Brabantse politie. "Je voelt je zo machteloos dat zo'n gozer dat flikt."

Nancy en John ontdekten samen dat S. in een hotel in Tilburg verblijft, op een steenworp afstand van het politiebureau. John reed naar het bureau en ontdekte daar dat S. gesignaleerd staat en nog een celstraf open had staan. Agenten gingen mee naar het hotel, maar daar bleek hij niet te zijn.