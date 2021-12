Gewapende overvaller wandelt rustig weg en rookt sigaretje na straatroof

Een dader die na een straatroof niet wegrent, maar op zijn gemak terugloopt naar zijn auto en ook nog even een sigaret rookt voordat hij wegrijdt. Zo kalm ziet de politie ze zelden. Ze zoekt daarom ook deze straatovervaller die in oktober een horecamedewerker beroofde, toen die na het werk naar huis liep.

Dat gebeurde op 10 oktober rond tien voor drie in de Dommelstraat in Eindhoven. "Ik had gewerkt, daarna nog gepoetst en een drankje met collega's gedronken en liep naar huis", vertelt het slachtoffer in opsporingsprogramma Bureau Brabant. Hij merkte dat er iemand achter hem liep, maar dat kon ook een voorbijganger zijn.

Tot hij met een pistool werd bedreigd. Hij moest zijn geld geven. "Ik verstijf direct en kijk omhoog naar zijn gezicht. Ik denk, nu kan het leven opeens voorbij zijn." Hij pakt zijn portemonnee en de dader gaat er met een paar tientjes vandoor.

Overvaller wandelt weg

Maar dat doet de overvaller niet rennend. De man loopt op zijn gemak terug naar zijn auto die bij het Stationsplein staat geparkeerd, rookt daar eerst nog een sigaret, stapt in zijn auto en rijdt dan weg. Wie kent deze man, zo wil de politie weten.