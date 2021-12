Geen vuurwerk met oudjaar, maar misschien wel hooikoorts

Het klinkt wat gek, maar tijdens de laatste dagen van 2021 kunnen mensen met hooikoorts weleens last gaan krijgen van hun allergie. Op oudjaarsdag kan het zomaar 15 graden worden. Met alle gevolgen van dien.

"Als het een paar dagen warm is, komen de berk en de hazelaar al in bloei en komen er pollen vrij", zo zegt weervrouw Roosmarijn Knol van Weerplaza. Meestal gebeurt dit pas in het voorjaar.

Knol vertelt dat de berken- en hazelaarspollen voor gesnotter kunnen zorgen, maar dat het leed dat hooikoorts heet voor veel mensen nog even uitblijft: "Over het algemeen hebben minder mensen last van boompollen, dan van graspollen. Als in de zomermaanden het gras in de bloei komt, hebben 1 a 2 miljoen mensen allergische klachten."

En er is nog meer goed nieuws voor hooikoortspatiënten. "Het weer is vrij wisselvallig. Mogelijk gaat het ook regenen, bij een korte bui worden de pollen al uit de lucht gespoeld."

Zelfs 's nachts wordt het met oudjaar warmer dan 10 graden. Het blijft in de eerste week van januari zacht.

Van de warmte genieten door buiten met vuurwerk te gaan knallen, kan trouwens niet. Je mag wel naar buiten, maar het afsteken van vuurwerk is dit jaar verboden, net als een jaar geleden. De overheid wil zo de zorgmedewerkers ontlasten.

