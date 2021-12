Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Nieuwe kopschopperszaak in Eindhoven, nog vier daders op de vlucht

Het roept bij de politie associaties op met de bekende 'kopschopperszaak' uit 2013. Een 22-jarige student in Eindhoven werd toen meerdere malen tegen zijn hoofd geschopt en vervolgens bewusteloos achtergelaten. En nu is het opnieuw raak: op 13 november werd in Eindhoven een man mishandeld, die een ander slachtoffer wilde helpen.

Malini Witlox Geschreven door

Dat gebeurde rond halfdrie 's nachts. Een man die over het Catharinaplein naar de Jan van Lieshoutstraat loopt ziet dat iemand ruzie heeft en wil gaan helpen. Dat loopt niet goed af. Hij krijgt een regen van klappen over zich heen en wordt tegen de grond gewerkt. Zelfs als hij even overeind weet te komen, wordt hij weer neergeslagen. De zes daders weten van geen ophouden en het slachtoffer kan geen kant op. Als hij bewusteloos is, gaan ze gewoon door. Geweld

Beelden van een deel van de mishandeling waren maandagavond bij opsporingsprogramma Bureau Brabant te zien. Een deel van de mishandeling was zo gewelddadig, dat de politie die bewakingsbeelden niet laat zien. Twee van de verdachten zijn al opgepakt, de rest kreeg de kans zich te melden maar heeft dat niet gedaan.