Politie doet huiszoekingen bij jongeren na vuurwerkoverlast

De politie heeft maandagavond meerdere huiszoekingen uitgevoerd in Oud Gastel, Rucphen en Sint Willebrord. Ze was op zoek naar illegaal vuurwerk. Er was in deze plaatsen de laatste tijd zo veel vuurwerkoverlast dat de politie besloot in te grijpen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door