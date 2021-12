Vrouw betrapt tasjesdieven en trekt aan de noodrem

Een 49-jarige vrouw heeft maandagmiddag twee tasjesdieven betrapt in de trein en daarna resoluut aan de noodrem getrokken. Ze zat in de trein van Eindhoven naar Breda toen ze zag hoe de mannen de tas pikten van een slapende vrouw (72).

De oplettende vrouw had tijdens de rit op maandagmiddag al in de gaten dat twee mannen zich vreemd gedroegen. Ineens greep een van hen de tas van een oudere vrouw en ging ermee vandoor. De getuige maakte de vrouw wakker en trok aan de noodrem. Toen de conducteur naar haar toe kwam vertelde ze wat ze had gezien.

Toen de mannen werden aangesproken op hun daad, haalde een van hen de gestolen tas uit zijn rugzak. Op het station in Tilburg zijn de twee verdachten van 22 en 28 door het NS-personeel overgedragen aan de politie. Ze zitten nog vast.