Arno (86) verovert na 63 jaar alsnog zijn Betsie

Betsie en Arno (foto: Pleun Wolters).

Door een rouwadvertentie in de krant vond de 86-jarige Arno Naethuys uit Eindhoven het meisje terug op wie hij al een oogje op had toen hij 23 was. Voor Arno en Betsie kunnen de feestdagen niet meer stuk.

Het jaar 2021 was bepaald geen rampjaar voor de trotse medewerker van het DAF Museum. Sterker nog: hij vond de liefde. Een rouwadvertentie in de krant leidde tot contact met de zus van zijn toenmalige baas. Arno vertelt: "Schoorvoetend heb ik Betsie opgebeld, want eerst durfde ik niet. Maar ze was het, en ze was niks veranderd." Het is begin jaren zestig als Arno een baantje krijgt op de melkkar, een tractor die melkbussen van en naar de zuivelfabriek in Sint-Oedenrode rijdt. Zijn oog valt op het kleine zusje van zijn baas Bert, het meisje dat soms een handje helpt bij het afkoppelen van de aanhanger. Arno is diep onder de indruk. Maar Bert wil niks weten van het geflirt met zijn zus. Ze had bovendien al verkering. Niet lang daarna slaat het noodlot toe en komt Bert om bij een dramatisch ongeluk, wat ook het einde betekent van het contact tussen Betsie en Arno.

"Zo kun je ook oud worden, toch?"