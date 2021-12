Gestolen biefstuk, zalm en rollades geschonken aan supermarkt voor minima

De spullen die de dief heeft gestolen (foto: politie).

Geluk bij een ongeluk door een winkeldief in Helmond. Een man stal voor driehonderd euro aan vlees, vis en andere spullen uit een supermarkt. Nadat hij betrapt was door de politie konden de spullen niet zomaar terug de winkel in en werd alles geschonken aan een supermarkt voor mensen met een kleine portemonnee. Zij kunnen het vlees verdelen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door