Run op kindervuurwerk, veel winkels zijn al door hun voorraad heen

De laatste drie dagen van het jaar is het normaal gesproken een drukte van jewelste bij de Brabantse vuurwerkwinkels. Maar het vuurwerkverbod gooit roet in het eten. Veel mensen kiezen daarom voor kindervuurwerk dat nog wel is toegestaan. Daardoor zijn veel winkels door hun voorraad heen. Anderen zoeken hun heil over de grens om daar illegaal vuurwerk in te slaan. Ondertussen blijft het stil bij de vuurwerkinleverpunten in onze provincie.

"We krijgen tientallen telefoontjes per dag met de vraag of we dat verkopen", vertellen twee medewerksters van de winkel in Helmond. "Er wordt veel meer van gekocht dan normaal. De voorraad is op." Ook de winkel in Nuenen is door de voorraad heen. "We verkochten categorie 1 vuurwerk al sinds oktober. Toen bekend werd dat er dit jaar weer een vuurwerkverbod zou zijn, ging het hard. Het meeste is al uitverkocht", vertelt een medewerker.

Categorie 1 vuurwerk is dit jaar wel nog toegestaan. Dat hebben ze bij verschillende Boerenbond-locaties wel geweten. Het 'kindervuurwerk' is daar populairder dan ooit.

Drukte bij vuurwerkwinkels Baarle-Hertog Niet iedereen neemt genoegen met categorie 1 vuurwerk. "Je kunt hier ergens vuurwerk halen toch? Waar moet ik zijn?", roept een man in Baarle-Nassau vanuit zijn auto. Hij is niet de enige. Vanuit heel het land komen mensen naar de gemeente om net over de grens, in Baarle-Hertog, vuurwerk in te slaan. In België mag vuurwerk namelijk wel gewoon worden verkocht.

Bij de Boerenbond in Hilvarenbeek is er nog wel een voorraad knalerwtjes en smaragd. "Er wordt meer van gekocht dan normaal. Vorig jaar zagen we dat ook al met het vuurwerkverbod", zegt een medewerker.

Wie met de auto het centrum in wil rijden, komt al snel in een file terecht. Mannen in gele hesjes staan het verkeer in goede banen te leiden, terwijl voor drie vuurwerkwinkels rijen staan van tientallen meters. "We hebben een uur in de rij gestaan", vertellen drie jongens.

"We komen uit de Randstad, we zijn hier met het openbaar vervoer naartoe gekomen." Dat vonden de jongens het wel waard: met een grote tas vol knalvuurwerk staan ze weer buiten. En ze zijn niet de enige. Uit de winkels komen Nederlanders met dozen vol vuurwerk, die ze snel in hun auto laden, waarna ze weer wegrijden.

Stilte bij vuurwerkinleverpunten

Wie juist van zijn vuurwerk af wil, kan in Bergen op Zoom en Roosendaal terecht bij een speciaal inleverpunt. "Mensen die nu in België in de rij staan, verwachten we hier niet", geeft wethouder Barry Jacobs toe. "We richten ons vooral op mensen die nog oud vuurwerk hebben liggen en er nu toch geen lekker gevoel bij hebben. Of ouders, die niet willen dat hun kinderen dit jaar iets afsteken."