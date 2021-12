7 dagen geleden wist Vick Versteijnen nog niet dat hij Dakar mocht rijden

Zeven dagen voor vertrek wist Vick Versteijnen nog niet dat hij mee zou doen aan de Dakar Rally. Maar toen duidelijk werd dat Hans Stacey echt niet mee kon doen is alles in een stroomversnelling gegaan. Zelfs zijn schoonmoeder moest er aan te pas komen.

Zes dagen voorbereidingstijd had Versteijnen. In die tijd moest er nog een hoop geregeld worden. Zo werd ook de hulp van zijn schoonmoeder gevraagd. “We hebben alles op zijn kop gegooid om hier te kunnen rijden. Ik heb mijn oude pak van zolder gehaald. Daar zat nog een grote scheur in. Die heeft schoonmoeder dichtgenaaid. Dus schoonmoeder bedankt!”

Doordat alles last minute duidelijk werd, moest ook thuis de planning worden veranderd. “De spullen voor de wintersport stonden al klaar. Gelukkig heb ik een goede vrouw thuis en die gaat zorgen voor de twee kindjes. De jongste is drie maanden oud. Maar ze weet dat dit mijn droom is.”

Toch is Versteijnen niet te beroerd om zelf ook te dromen over een mooi eindresultaat. “Ik krijg waar mogelijk wel een eigen kans. Hopelijk krijg ik snel de smaak te maken in de truck. Het eerste doel is om de Dakar Rally uit te rijden.”

Woensdag zal de Brabantse coureur voor het eerst gaan rijden in zijn truck. Tot die tijd gaat hij nog even trainen. “Ik ben pas vader geworden, dus ik ben de laatste maanden niet bezig geweest met trainen. We gaan nog wel een paar keer opdrukken in de hotelkamer.”