Geen gasaansluiting, maar toch hogere kosten: 'Absoluut oneerlijk'

Mensen met een huis zonder gasaansluiting hebben tóch last van de hoge gasprijs. Dat komt door de Warmtewet. Die wet koppelt de prijzen van alternatieve warmtebronnen aan die van aardgas. In Brabant ligt een van de grootste warmtenetten van Nederland. De prijsstijging zorgt voor onrust en verontwaardiging en er is zelfs een petitie gestart.

In Midden- en West-Brabant zijn zo'n 51.000 huizen aangesloten op het warmtenet. Zij maken gebruik van warmte die vrijkomt bij onder meer datacenters of afvalverwerkers in de omgeving. In de wijk Reeshof in Tilburg zijn bijna alle huizen aangesloten op een warmtenet.

Zo ook het huis van Ton Schwirtz in De Reeshof. Ton vindt het niet terecht dat hij extra moet gaan betalen, terwijl hij helemaal geen gas gebruikt. "Dat is absoluut oneerlijk. De warmte die wij gebruiken is restwarmte van bijvoorbeeld fabrieken. En de prijs daarvan verandert niet."

Voordeel wordt nadeel

Toch gaat de prijs voor Ton omhoog. In de Warmtewet zijn de prijzen aan elkaar gekoppeld, oorspronkelijk om ervoor te zorgen dat alternatieve warmte voor consumenten nooit duurder zou worden dan verwarmen met gas. En om mensen die gebruik maken van het warmtenet te beschermen, omdat zijn niet zelf hun leverancier kunnen kiezen. Maar dat werkt nu dus in hun nadeel.

In de Warmtewet staat dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) jaarlijks de maximale prijsstijging van warmtetarieven moet vaststellen op basis van de gasprijzen. Omdat de gasprijzen hoog zijn, stijgen de maximumtarieven mee. De warmteprijzen mogen in 2022 maximaal met 67 procent stijgen.

28 euro per maand

Een grote warmteleverancier in Brabant is Ennatuurlijk, dat warmte levert in onder andere Breda, Eindhoven, Helmond, Boxtel, Goirle en ook in De Reeshof in Tilburg.

De prijsstijging van Ennatuurlijk komt bij een gemiddelde klant, die jaarlijks ongeveer 30 gigajoule afneemt, op zo'n 50 euro per maand. "De overheid compenseert ongeveer 22 euro per maand, waardoor de stijging voor onze klanten op ongeveer 28 euro per maand uitkomt", vertelt een woordvoerder van Ennatuurlijk.

De stijging levert veel boze reacties op, onder andere op Facebook. Veel klanten spreken van een stijging van bijna 90 procent, maar dat klopt niet volgens Ennatuurlijk. "Veel klanten kijken alleen naar de stijging per gigajoule, de eenheid waarin je warmte afneemt, en dan kom je uit op een stijging van 88 procent. Maar je moet kijken naar de stijging van de totale kosten. Dan stijgt de prijs 54 procent, waarmee we nog ruim onder de maximale stijging zitten die de ACM heeft vastgesteld", zegt de woordvoerder.

Petitie gestart

Dat neemt niet weg dat de kosten flink oplopen. Er is dan ook een petitie gestart tegen de tariefverhoging van Ennatuurlijk. Afnemers van warmte van Ennatuurlijk noemen die 'buitenproportioneel'. Daarnaast vinden ze dat de vrije energiemarkt ook van toepassing moet zijn op de afnemers van warmte. Ze vragen de overheid om actie te ondernemen. De petitie is in een paar uur tijd al ruim 2500 keer ondertekend.

De prijsstijging heeft volgens Ennatuurlijk drie redenen: