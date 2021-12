Geen Dakar Rally voor Erik van Loon, positief getest op corona

Een drama voor Erik van Loon. De Brabander is vlak voor vertrek naar Saoedi-Arabië positief getest op corona. Hierdoor kan de coureur niet opgaan voor zijn dertiende Dakar Rally.

De 53-jarige Brabander is zelf aangedaan door het nieuws. "Alles stond klaar voor vertrek. Ik zou dinsdagochtend naar Jeddah vliegen. Het team van Overdrive Racing had alles klaar. We zouden met een volledig nieuw opgebouwde Toyota Hilux T1+ gaan rijden en we waren perfect voorbereid. Toen kwam het bericht dat ik Corona heb. Ik heb nergens last van, dus het nieuws komt ook als een donderslag bij heldere hemel."

De coureur is al jarenlang een boegbeeld binnen de Dakar Rally. Hij zou voor de dertiende keer deelnemen aan het raceavontuur in de woestijn. Van Loon houdt in ieder geval de deur open voor een nieuwe deelname in de komende jaren. "Ik ga toch met een ander gevoel deze editie bekijken. Dit moet even bezinken en dan ga ik nadenken over de plannen voor komend seizoen. De Dakar is nog niet van me af."