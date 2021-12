Besmette Van Gerwen is 'regelrechte ramp en devaluatie van WK darts'

"Een regelrechte ramp en een devaluatie van het WK darts." Zo reageert de Brabantse dartsverslaggever Arjan van der Giessen op het uitvallen van Michael van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen moest het WK verlaten nadat hij dinsdag positief had getest op het coronavirus.

Een grote verrassing was het overigens niet, aldus Van der Giessen. “Michael is heel close met Vincent van der Voort en die testte gisteren al positief. Er kan dus een hele dikke streep door Michael van Gerwen op dit WK en dat is natuurlijk een enorme klap. Hij werd toch gezien als één van de vier halve finalisten.”

Devaluatie

“Het WK darts is meer dan alleen Nederlanders, maar je praat straks wel over een gedevalueerde titel. Dat is duidelijk. Als Michael en Vincent niet mee mogen doen, betekent dat dat hun tegenstanders een bye krijgen naar de volgende ronde.”

“De Engelsen, Schotten en Welshmen zal het allemaal worst wezen. Die zullen denken: mooi, een concurrent eruit. Maar voor de Nederlanders heeft het wel een sentimentele waarde. En voor Van Gerwen is dit een regelrechte ramp.”

