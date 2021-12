Vandalen laten spoor van vernieling achter bij dierenpark

Vandalen hebben maandagavond of -nacht een spoor van vernieling achtergelaten bij dierenpark de Warande in Helmond. Vrijwilligers die anderhalve week geleden kerstbomen hadden neergezet, vonden dinsdagochtend een ravage: alle vier de bomen en de kerstwensen die erin waren gehangen, lagen op de grond.

Een ingeseald briefje met informatie was losgetrokken, dat hadden de vandalen geprobeerd in brand te steken. Schrale troost: de verlichting die in de bomen hing, doet het nog. Dinsdag zijn de bomen weer overeind gezet. “Ze zaten aan palen vast. De vandalen hebben de kabels losgemaakt”, legt Koolen uit.

Het dierenpark ligt op openbaar terrein. “Iedereen kan hier dus op elk moment van de dag zijn”, vertelt de voorzitter van het dierenpark. Koolen zit nu zeven jaar in het bestuur en het is voor het eerst dat hij zoiets meemaakt. “Het is ons algemeen bezit, van alle Helmonders. Als iedereen er zuinig op is, kunnen we het mooi houden. We overwegen nu om camera’s op te hangen, zodat we iets meer controle hebben.”

In de nacht van de vernielingen stierf ook een alpaca. Even hield Koolen er rekening mee dat de twee zaken iets met elkaar te maken zouden hebben, maar dat blijkt na autopsie op het dier niet zo te zijn. Er is in ieder geval geen aanwijzing voor mishandeling of vergiftiging, laat Koolen dinsdagavond weten.