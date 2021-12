Deze Brabantse snelwegen staan in de file top-10 van dit jaar

Foto: ANP.

De kans dat je dit jaar veelvuldig in lange files stond, is door corona een flink stuk kleiner dan in het pre-coronatijdperk. Volgens de ANWB stond dit jaar 57 procent minder file op de Nederlandse snelwegen dan in 2019. In Brabant en rondom Rotterdam had je de grootste kans om toch nog in de auto-polonaise te moeten aan te sluiten. Zo staan maar liefst vier stukken snelweg in Brabant staan in de file top-10 van dit jaar.