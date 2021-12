Nieuw record champagnepiramide bouwen, tenzij de storm hem omblaast

In het bloedhete Dubai zijn Luuk en Lotte Broos al de hele week druk in de weer om samen met hun team een nieuw wereldrecord in het Guinnes Book of Records te krijgen. Door een piramide te bouwen van ruim 54.000 champagneglazen willen vader en dochter uit Vinkel hun eerdere wereldrecord verbreken. Een naderende storm in het emiraat maakt het erg spannend voor de bouwers. "De piramide zou zomaar om kunnen waaien."

"Ongeveer acht meter breed en acht meter hoog, zo groot wordt de piramide", vertelt Lotte Broos. Dat is anderhalve meter hoger dan de piramide die haar vader Luuk in 2017 bouwde in Madrid. Dat was toen zijn vijfde wereldrecord met een piramide van champagneglazen. Hij vond vijf wereldrecords niet genoeg en wil in Dubai zijn zesde record vestigen met maar liefst 54.740 glazen.

"In totaal bouwen we vijf hele dagen. Vandaag is de laatste dag maar we moeten nog flink gas geven dus ik denk dat het nachtwerk wordt", schat dochter Lotte in. Maar met een team van twaalf mensen, onder wie zes chirurgen, hebben vader en dochter er vertrouwen in.

"De chirurgen zijn erg waardevol binnen ons team. Ze hebben een vaste hand en een goede concentratie. Dat is vooral belangrijk voor de laatste meters", legt ze uit.

Het team zet zich met de recordpoging in voor de stichting Het Vergeten Kind, die zich inzet voor mishandelde of verwaarloosde kinderen. Verder bouwen zij in opdracht van Hotel Atlantis The Palm en champagnemerk Moët & Chandon. En bij deze grote namen blijft het niet. Zo zal de piramide in het middelpunt komen te staan van een groot nieuwjaarsfeest met een optreden van de Britse zanger Robbie Williams.

Maar eerst moet donderdagavond het record officieel worden verbroken. Een fles champagne wordt van boven af over de piramide gegoten. Als de champagne verder vloeit naar de andere lagen, is het wereldrecord een feit.