Mariska kan na coronabesmetting niet werken en hoopt op Long COVID-fonds

Vakbond FNV heeft een meldpunt geopend voor zorgmedewerkers die financiële schade oplopen door Long COVID. Hiermee wil FNV in kaart brengen hoeveel gedupeerden er zijn. De 46-jarige ambulancemedewerker Mariska Hoos uit Vlijmen is een van hen. Zij hoopt dat de overheid snel met een Long COVID-fonds komt: "Anders raken mensen in financiële problemen."

Het is 6 april 2020 als Mariska zich ziekmeldt bij haar baas. De ambulanceverpleegkundige ligt met 39,5 graden koorts en koude rillingen op bed. Enkele dagen later wordt ze opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Daar hoort ze dat ze positief getest is op het coronavirus. Mariska heeft last van haaruitval en proeft of ruikt niets meer. Uit bed komen lukt ook na zes weken amper.

Wat ze dan nog niet weet, is dat dit pas het begin is van een 1,5 jaar durend revalidatietraject. En dat het, zoals het er nu uitziet, nog veel langer zal duren. Mariska is een van de vermoedelijk enkele duizenden zorgmedewerkers die tijdens het werk besmet geraakt zijn en kampen met Long COVID, meldt de NOS.