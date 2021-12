Wendy en Nicolle willen compensatie omdat hun kapperszaak niet open mag

Al vijf maanden hebben Wendy Zaunbrecher en Nicolle Roijackers geen boterham kunnen verdienen. Hun haarstudio Ciseaux in Boxtel is, net als alle andere kapperszaken, voor de derde keer dicht vanwege de coronamaatregelen. En de compensatie die ze daarvoor krijgen? Daar hebben de kappers naar eigen zeggen niks aan. Daarom gaan Wendy en Nicolle donderdag demonsteren.

"De compensatie is niet goed. Kort gezegd: je kunt dingen aan gaan vragen, maar je krijgt in feite niks. Als je straks weer open mag en weer verdient, moet je het beetje geld dat je als compensatie hebt gekregen weer terugbetalen", legt ze uit.

Wendy en Nicolle hebben ook twee personeelsleden die ze doorbetalen. "We hadden spaargeld, maar dat is op een gegeven moment ook op. Na de derde keer sluiten wordt die buffer toch echt een heel stuk minder. Die vullen we nu ook niet meer zo makkelijk aan." Er zijn volgens Wendy zelfs eigenaren van kapperszaken die een extra baantje hebben genomen om de kosten te kunnen betalen.

Voor Wendy is het extra zuur, omdat ze een man heeft die wel nog geld verdient. "Ik kan bij de gemeente iets aanvragen, maar omdat mijn man nog kan werken krijg ik niks. Lekker geëmancipeerd is dat. Hij moet nu alles betalen. De huur voor deze zaak, de hypotheek van ons huis. Terwijl je dat normaal met z'n tweeën doet."

Daarom heeft ze samen met Nicolle besloten mee te doen aan de landelijke demonstratie op donderdag. Kappers die meedoen, hangen posters op en zetten paspoppen voor de ramen, als symbool voor de klanten die ze missen. De initiatiefnemers van de actie willen meldingen en foto's van de actie bundelen en als een petitie aan de Tweede Kamer aanbieden. "We willen een goede compensatie van honderd procent. En we willen hiermee laten zien dat we gewoon verantwoord open kunnen."

In totaal is de haarstudio van Wendy en Nicolle al 22 weken dicht. Al die tijd zitten ze zonder loon, terwijl het geld er wel uit blijft gaan. "Dat is heftig hoor. We willen donderdag dus ook een statement afgeven: het houdt een keer op. Want gaan we dit ieder half jaar weer zo doen? Hoe moet je dan nog iets opbouwen? We willen vooruit, niet steeds drie stappen terug."

Honderden kapperszaken doen donderdag mee. "Samen staan we sterk", zegt Wendy.