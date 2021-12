TopParken verhuurt geen jacuzzi's meer: 'Poep en sperma in water'

Vakantievierders die voor volgend jaar een huisje hebben geboekt bij TopParken in Cromvoirt, kunnen geen gebruik meer maken van jacuzzi's. Het bedrijf, met twaalf parken vooral op de Veluwe, stopt met de verhuur van hottubs omdat de waterkwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Huurders maakten er geregeld een smerige puinhoop van.

TopParken-manager Bénédicte Lammers zegt tegen De Stentor dat de eisen die aan de bubbelbaden gesteld worden al hoog waren. Het water moet ververst worden voordat een huurder in het huisje trekt én tweemaal per dag getest worden op allerlei waardes.

'Van ontlasting tot sperma en alcohol'

Maar het is vooral de vakantievierder die de boel verstiert, meent Lammers. Recreatieve gasten gaan niet goed om met het gebruik van de jacuzzi's’’, zegt ze tegen De Stentor. Bij die tussentijdse controles werden allerlei dingen aangetroffen die niet in het water horen. “Je hebt mensen die met zonnebrand op hun lijf erin gaan, maar we hebben alles wel eens aangetroffen in het water. Van ontlasting tot sperma en alcohol.”

TopParken is volgens Lammers verplicht om in zo'n geval de hele jacuzzi weer leeg te maken en te reinigen. “Daar hebben wij op dit moment het personeel niet voor. Bovendien zouden de kosten dan omhoog gaan.”

Kosteloos annuleren

Gedupeerde vakantiegangers krijgen van TopParken korting aangeboden. Willen ze daar geen gebruik van maken, dan kunnen ze hun reservering kosteloos annuleren.

Bij TopParken Cromvoirt was woensdag niemand bereikbaar voor commentaar.