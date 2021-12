A4 korte tijd dicht doordat vrouw van viaduct dreigde te springen

De politie heeft woensdagmiddag kunnen voorkomen dat een vrouw van een viaduct bij Bergen op Zoom is gesprongen. De afrit Bergen op Zoom-Noord van A4 was enige tijd afgesloten omdat de vrouw aan de reling van het viaduct hing. De politie legde uit voorzorg een luchtkussen onder het viaduct.

Ook was er een onderhandelaar van de politie om met de vrouw in gesprek te gaan. De vrouw is niet gesprongen en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is inmiddels vrijgegeven en het verkeer op de snelweg rijdt weer.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.