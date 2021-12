Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Twee auto's in brand gestoken op beruchte kruising in Veen

Twee auto's zijn woensdagavond laat in brand gestoken op de beruchte kruising van de Witboomstraat in Veen. De eerste ging rond elf uur in vlammen op. Een uur later was het weer raak, toen opnieuw een auto door de brandweer moest worden geblust.

De twee afgefikte en door de brandweer van Wijk en Aalburg gebluste wagens zijn door een een berger meegenomen. Volgens een getuige hadden zich veel mensen verzameld bij de autobranden. Zij hadden kratten bier bij zich en enkele sprongen op een auto toen het vuur was gedoofd. Het kruispunt bij de Witboomstraat in Veen is rondom de jaarwisseling berucht. Vooral jongeren parkeren er sloopauto's, die vervolgens in de fik worden gezet. Zij zien het als een soort traditie, die ondanks tegenstand van de lokale politiek, stand blijft houden.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties.

