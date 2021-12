Waar is André Hazes? Maker van gejat beeld baalt: 'Hoe dan?'

Waar is André Hazes? Niet Junior, maar het levensgrote beeld van de beroemde zanger dat op de Dam in Amsterdam stond. Stond, want sinds woensdagochtend is-ie weg: gestolen. De maker van het beeld, Remon van Zoggel van Dutch Deco Factory uit Erp, baalt er flink van. "Hoe dan?" Dat zei hij donderdagochtend in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER!

Sinds eind juni sierde een Lego-achtige replica van André Hazes op de Dam in Amsterdam. Uiteraard met een grote microfoon in zijn hand, gekleed in zijn kenmerkende zwarte pak. Maar sinds woensdagochtend is hij in geen velden of wegen te bekennen. Gejat, zo schrijft de lokale nieuwssite AT5.

Remon van Zoggel van Dutch Deco Factory uit Erp maakte het beeld deze zomer. De look-a-like is nota bene van polyester gemaakt, zodat het meer hufterproof is. Dit nadat het hoofd van een eerdere versie vernield is. Maar nu is het nieuwste beeld van ruim 100 kilo zwaar dus tóch verdwenen. "Ik heb geen idee waar het is", zegt Van Zoggel. "Ik hoop echt dat die terugkomt, want het is een supermooi beeld."

Oudejaarsstunt?

Van Zoggel hoopt dat het een oud en nieuw-stunt is en dat het beeld vanzelf weer opduikt. Hij doelt daarmee op oudejaarsclubs die er een traditie van maken beelden of andere attributen tijdelijk te jatten. Zo ging een oudejaarsvereniging uit Friesland al eens aan de haal met een gigantische houten penis, die in de tuin van de Steenbergse kunstenaar Peter de Koning stond.

Maar wat als-ie nou voor eeuwig en altijd verdwenen is? "Dan maken we weer een nieuwe", stelt Van Zoggel. "Het beeld hoort daar gewoon te staan."