Explosie bij oliebollenkraam in Breda: eigenaar zwaargewond

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Gasflessen ontploft bij oliebollenkraam in Breda, twee gewonden

Bij een oliebollenkraam bij het Breepark aan de Bavelseparklaan in Breda was donderdagmorgen een gasexplosie. Hierbij is de eigenaar van de kraam zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is zwaargewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een derde slachtoffer, een omstander.

Rond tien over halftien ging het mis. Bij het verwarmen van de olie ontstond een steekvlam. Dat leidde tot een explosie. De eigenaar en zijn vrouw stonden toen in de kraam. Klep van kraam

Leden van de brandweer verleenden eerste hulp tot ambulancepersoneel het overnam. Een derde slachtoffer raakte gewond doordat een klep van de kraam plots inklapte na de explosie. Die kreeg hij tegen zijn hoofd. De gasflessen zijn inmiddels verplaatst en zijn nu veilig opgesteld, aldus de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant die meerdere meldingen kreeg van de explosies. Vaccinatielocatie

De oliebollenkraam staat om de hoek bij de priklocatie Breepark. Door de explosie was een ingang even niet meer bereikbaar. De oostingang van de priklocatie was daarom ook even geopend zodat mensen ook daar naar binnen kunnen. Inmiddels is de ontstane prikachterstand weer weggewerkt.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties