Wensballonnen steeds vaker verboden, maar toch worden ze meer verkocht

In steeds meer Brabantse gemeenten mag je geen wensballonnen opgelaten. Dat blijkt uit cijfers van milieuorganisatie Stichting De Noordzee. In 34 gemeenten is er een verbod op het oplaten van de ballon en nog eens tien gemeenten ontmoedigen het.

De wensballon komt oorspronkelijk uit China. Door een klein vuurtje wordt een papieren ballon omhoog geblazen. Op de ballon kan een wens geschreven worden. Eenmaal in de lucht heeft de ballon iets magisch en brengt hij geluk, zo is de gedachte.

Voor veel mensen is een wensballon een mooie vervanger van vuurwerk, dat dit jaar niet mag worden afgestoken. Toch is deze vervanger in veel gemeente ook verboden. Het risico op brand en de negatieve gevolgen voor natuur en milieu zijn te groot. De boete op het toch afsteken van een wensballon is 100 euro.

Toename verkoop

Toch merken meerdere vuurwerkwinkels dat er dit jaar meer wensballonnen verkocht worden dan andere jaren, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. “Dit jaar steeg de verkoop met zo'n 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Terwijl de verkoop vorig jaar ook al een stuk hoger was”, zegt een medewerker van Fopsjop in Breda. Ook bij Vuurwerk Orthen in Den Bosch zien ze een toename. "Het is niet extreem, maar we zien wel dat het er meer zijn."

Op dit kaartje is te zien waar in welke gemeente je (wens)ballonnen mag oplaten.