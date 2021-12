Man krijgt 32 parkeerboetes, maar hoeft ze niet allemaal te betalen

Een man uit Breda heeft 32 parkeerboetes gekregen toen hij een paar maanden in het buitenland was. Zijn parkeervergunning was in de tussentijd verlopen, dus hij kreeg voor elke dag een boete. Hij stapte naar de rechtbank en hoefde er uiteindelijk een stuk minder te betalen.

De man, die bij zijn ouders in Breda woont, ging in december 2019 naar Marokko voor een begrafenis. Toen hij een maand later weer terug wilde naar Nederland, kon dat niet vanwege de coronacrisis. Pas in juli 2020 was hij weer thuis.

In de tussentijd was de parkeervergunning voor de plek waar zijn auto stond verlopen. Tussen 3 maart en 8 april 2020 kreeg hij daarom iedere dag een boete van 66 euro opgelegd. Zijn auto werd namelijk iedere dag door een scanauto gecontroleerd, die automatisch boetes oplegt. Een heffingsambtenaar verwerkt die boetes vervolgens.

De boeteregen stopte toen zijn zus begin april een nieuwe vergunning voor hem aanvroeg.

De man was het niet eens met alle boetes en diende bezwaar in bij de gemeente. Die oordeelde dat hij negen boetes niet hoefde te betalen. Bij de rechtbank in Breda probeerde de man vervolgens een streep door de overige 23 boetes te zetten.

Boetes volgens regels

Volgens de rechtbank is het toegestaan om maximaal één parkeerboete per dag op te leggen. Maar er is geen regel die bepaalt dat aan het aantal dagen ook een maximum zit. De boetes die de man kreeg, zijn daarom volgens de regels.

Wel komt er volgens de rechtbank een moment waarop het opstapelen van de boetes zo nadelig is voor degene die ze krijgt, "dat het in strijd komt met de algemene rechtsbeginselen en dat wat van een zorgvuldige overheid mag worden verwacht".

Ook vindt de rechtbank dat van een heffingsambtenaar mag worden verwacht dat diegene in zo'n situatie contact opneemt met de eigenaar van de auto en kijkt waarom de auto al dagen op dezelfde parkeerplek staat, zonder dat diegene parkeerbelasting betaalt. Dat is niet gebeurd.

Zelf actie ondernemen

Aan de andere kant had de man zelf ook actie moeten nemen toen duidelijk werd dat hij langer in het buitenland bleef. Hij had er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat iemand zijn post in de gaten hield.

De rechtbank heeft daarom bepaald dat de man nog maar vijf parkeerboetes moet betalen.