Brabanders opgepakt in Antwerpen: 'Dronkenlappen vlogen elkaar in de haren'

De Antwerpse politie heeft woensdagavond enkele Brabanders opgepakt na twee vechtpartijen in de stad. Twee van de Brabantse verdachten komen uit Breda, een uit Eindhoven en een aantal komen uit Deurne, meldt de Belgische politie.

In totaal zijn er twaalf Nederlanders en een aantal Belgen aangehouden. De Antwerpse politie spreekt over ‘dronkenlappen die elkaar in de haren vlogen’.

Jongeren met elkaar op de vuist

De aanhoudingen vonden plaats op de Grote Markt en de Vlaamsekaai. De groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist.

Een van de jongeren raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Toen de politie in actie kwam, werden de relschoppers ook agressief tegen de agenten.

Mogelijk geldboetes

De verdachten zijn onder ‘bestuurlijke voorwaarde’ gearresteerd. Dit betekent dat de politie hen weer vrijlaat wanneer ze geen gevaar meer vormen. Eén Nederlander werd rond elf uur 's avonds vrijgelaten. De anderen om zes uur de volgende ochtend.

De relschoppers krijgen geen aantekening op het strafblad. Wel krijgen ze mogelijk een geldboete.

