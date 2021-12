Vuurwerk laat ruiten trillen in Best: 'Mijn hond raakt ervan in paniek'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Bert is bezorgd om zijn hond Biddy, door het vuurwerk is ze zo bang dat ze kalmeringsmiddelen krijgt.

Buurtbewoners in Best hebben opvallend veel last van vuurwerkoverlast. Soms zijn de knallen zelfs zo hard, dat de ruiten ervan trillen.

Lola Zopfi Geschreven door

Bert woont samen met zijn vrouw en hond Biddy in een wijk in Best. Wandelen doet hij heel graag met Biddy, maar al wekenlang is dat een strijd door de harde knallen in de buurt. "Biddy wil dan wegschieten en dan ben ik echt bang dat ze een keer onder een auto loopt", vertelt hij.

Bert zijn dochter Cristel woont om de hoek. Haar hond Yanni heeft vooral in de nacht last van de knallen. "Ik moet mijn ramen 's nachts dichtdoen, anders schrikt mijn hond heel erg. Ik vind het ook lastig wat ik als buurtbewoner tegen de overlast kan doen. Ik houd mijn hart vast voor oudjaarsavond." Cristel en haar man hopen op een blijvend vuurwerkverbod. "Het lijken wel bommen", verzucht een vrouw. Ze woont naast een groot park dicht bij de snelweg. "Daarachter is een hangplek voor jongeren waar 's avonds veel vuurwerk wordt afgestoken. En soms gaat dat zó hard dat alles trilt hier."

De hangplek is donderdagmiddag rustig. Maar op de grond liggen restanten van afgestoken vuurwerk. Op een bankje zijn sporen van een vuurtje te zien. "Ze beginnen vaak in de avond", vertelt de vrouw. "Laatst kwam er zo'n harde knal, dat het wel een bom leek. Ik zag later dat ze de prullenbak hadden opgeblazen en dat die zo'n 20 meter verderop lag."

Toch heeft ze ook wel begrip voor de jeugd. "Ik begrijp dat ze zich vervelen, want ze mogen niks meer nu."

De gemeente Best ziet ook dat er meer overlast is dan vorig jaar. Er kwamen al zo'n 130 meldingen uit de wijk over vuurwerkoverlast. Om erger te voorkomen wordt er extra gecontroleerd door boa's.

