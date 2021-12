Willy en René verwachten veel van PSV in 2022

PSV moet minimaal de halve finale van de Conference League halen. “Anders hebben ze het slecht gedaan”, zegt Willy van der Kerkhof in de laatste podcast van dit jaar. Samen met zijn broer René spreekt hij hoge verwachtingen uit voor PSV in 2022, maar over een mogelijk kampioenschap zijn ze het niet eens.

De vier belangrijkste thema’s uit de podcast van Omroep Brabant.

Over het coronajaar

“Het is frustrerend want het zijn twee weggegooide jaren van mijn leven. Ik lig thuis op de bank naar de wedstrijden te kijken. De beleving is heel anders, bij sommige wedstrijden val ik in slaap. Als je in het stadion zit kun je je tenminste nog uiten. Het is jammer voor de supporters. De sfeer ontbreekt ook voor de voetballers en dat heeft invloed op de duels.”

Over PSV

”Verdiend of niet maakt niet uit, maar we staan bovenaan. Het geeft een goed gevoel als je op trainingskamp gaat voor de tweede seizoenshelft. Het is ook te danken aan de miskleunen van Ajax. PSV gaf niet thuis in de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord. Als je tegen hen negen doelpunten om de oren krijgt, moet je toch even achter de oren krabben.”

Over het wisselbeleid van Roger Schmidt

“Bij Ajax en Feyenoord speelt de top acht van het elftal altijd, dat hebben wij niet. We hebben ook wel pech gehad met blessures, bijvoorbeeld Madueke. Ik heb het idee dat Schmidt minder is gaan wisselen.”

Over de titelkansen van PSV

De tweeling uit Helmond denkt hier heel verschillend over. Willy: “PSV wordt kampioen voor Ajax.” René: “PSV heeft geen ploeg om kampioen te worden. Ze kunnen tegenstanders niet hun wil opleggen. Dat is een groot verschil met Ajax.”

In de podcast Willy&René gaat het duo uitgebreid in op alle thema’s en wordt ook de staat van het Nederlands elftal besproken en de kansen op het WK.