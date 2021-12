Noodkreet van burgemeester: ‘Kom niet naar Baarle om vuurwerk te kopen'

Het is opnieuw enorm druk in de Belgische grensstreek, onder meer door veel Nederlanders die in België vuurwerk willen kopen. De drukte is zo erg dat de burgemeester van Baarle-Nassau een oproep doet. “Kom niet hiernaartoe om vuurwerk te kopen.”

Ingewikkelde situatie De burgemeester schrijft ook dat het ingewikkeld is. “We doen samen met de politie en onze boa’s wat binnen onze mogelijkheden ligt, om de situatie beheersbaar te houden. We kunnen echter niet overal tegelijk zijn én we zijn geen bevoegd gezag op het Belgisch grondgebied van Baarle-Hertog.”

Een man uit Hardenberg in Overijssel gaat weer op weg naar huis. Zijn weekendtas een twee plastic tassen zit vol met vuurwerk. “Ik ben hier naartoe gekomen met de trein. Door een storing heb ik er drie uur over gedaan. Hier moest ik nog eens drie uur wachten voordat ik aan de beurt was. Nu moet ik weer terug naar huis met de trein.”

Volgens een medewerker van Zena is het dit jaar een stuk drukker dan anders. Zijn klanten komen voornamelijk uit Nederland. “Normaal gesproken komen er zo’n 350 klanten per dag. Woensdag waren er dat zo’n 850 klanten.” Een buurvrouw kan dat beamen: “Ik woon hier al jaren. Zo druk was het nog nooit.”

Drie mannen uit Den Haag komen speciaal voor het vuurwerk naar Baarle-Hertog. In Nederland is de verkoop van vuurwerk en het afsteken verboden. "Vuurwerk afsteken is een traditie. Het hoort erbij. We hebben het ervoor over. Het vuurwerk is wel een stuk duurder geworden. Waarschijnlijk komen we morgen weer. Of het goed vuurwerk is? Dat gaan we morgen zien." Ook een man uit Zaltbommel staat in de wachtrij. "Een oproep van de burgemeester om geen vuurwerk te komen kopen? Daar heb ik schijt aan."

Poppel

Ook in Poppel, over de grens bij Tilburg, is het extreem druk. Daar staat bij Vuurwerkwinkelpoppel een rij van wel tachtig meter. In die rij staan veel Nederlanders, onder wie ook een man met drie kinderen. Ze stonden twee uur in de rij om daarna te vertrekken met een paar potten en pijlen.