Leni stopt na 43 jaar en duizenden bevallingen als verloskundige

De geliefde verloskundige Leni Kat uit Eindhoven gaat na 43 jaar met pensioen. Ze was betrokken bij duizenden geboortes en kreeg zelfs een koninklijke onderscheiding, maar vanaf zaterdag is het klaar. "Ik ga het missen, maar ook weer niet."

Toen ze 21 was, begon Leni als verloskundige. "Het voelde meteen alsof ik hier verstand van had, net alsof ik het al van het begin af aan deed", blikt ze terug bij Studio040. Het werd haar passie. Twee jaar geleden werd ze voor haar werk zelfs beloond met een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Maar nu, na 43 jaar is het klaar. Haar pensioen zorgt voor enorm veel warme reacties van ouders uit de wijk en collega's. Dat raakt Leni enorm. "Dan blijkt dat mijn boodschap bij mensen is aangekomen", zegt ze met tranen in de ogen. "Het zit in mijn hart."

Volgens haar collega's was Leni iemand die iets verder keek dan wat er op papier staat. "Elke moeder kan zich haar verloskundige herinneren. Als je iemand van negentig jaar oud spreekt, dan weet diegene nog precies wat de verloskundige heeft gezegd of wat er gebeurd is. Iedereen heeft een band met de verloskundige. Dat realiseren we ons niet, maar dat is wel zo. Dus laat de band dan goed zijn."