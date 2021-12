Zo maak je een zomerse cocktail voor de warmste jaarwisseling ooit

Deze jaarwisseling wordt het niet bibberend buiten in de kou staan, maar met je korte broek en zonnebril proosten met een zomerse cocktail. Het wordt namelijk de warmste 31 december ooit gemeten. Max van Helvoirt is een professionele bartender uit Waalwijk en laat zien hoe je de Limosa maakt. Een zon in je glas.

Voor de Limosa heb je nodig:

50 ml verse sinaasappelsap

20 ml limoncello

80 ml cava/prosecco/champagne

IJs

Sinaasappelschijfje

Een cocktailshaker

Een champagneglas

Barmaatje (niet verplicht)

Pak je cocktailshaker en schenk er de verse sinaasappelsap in. Giet de limoncello erbij voor het zomerse smaakje. Handige tip: de grote kant van een barmaatje is 50 ml en de kleine kant is 25 ml. Vul je cocktailshaker met ijs en schudden maar!

Wanneer er waterdruppels op de buitenkant van de shaker zitten is het drankje koud en kan het in een champagneglas. Schenk de champagne erbij. In plaats van champagne kun je ook cava of prosecco gebruiken. Doe er nog een sinaasappelschijfje op om je drankje mooi te maken. En voilà.

In plaats van een klassiek glaasje bubbels heb je nu een zomerse cocktail die past bij het warme weer. Proosten maar!